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blackstar FLY3 bass ベースアンプ(保証書付き)
商品番号 L35984782834
商品名

blackstar FLY3 bass ベースアンプ(保証書付き)
ブランド名 ブラックスター
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックスター　blackstarFLY3bassベースアンプ約2カ月程前に、こちらにて新品未使用品を購入した物になります。大きいサイズのアンプ購入したので出品することにしました。使用時間は約3時間程で綺麗な商品です。作動に問題はありません。　　　　　付属品・保証書（購入日2023年5月23日）・元箱・取扱説明書・ステッカー
http://narcologia.ru/goods/perforce503865.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless509859.html
http://narcologia.ru/goods/Adder875075.html
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