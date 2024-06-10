Ted Klum NY Model 7(アルト)☆最終値下げ

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商品詳細
種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースTedKlumNYModel7アルトサックス用です。現在では円安の影響もあり、新品では8万円を超える価格の高級マウスピースです。他のニューヨークメイヤー系のハンドメイドマウスピースは材質の影響か、重心が高く軽めのものが多いですが、TedKlumは重心の低い密度の高い音に感じます。現行のメイヤーとは比べ物にならないほど、精度の高いマウスピースです。メイヤー系のマウスピースをお探しの方、是非この機会いかがでしょうか。
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