銀魂 Cat ver. 缶バッジ 土方十四郎 10点セット

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銀魂より土方十四郎の缶バッジ10点です。\u003c以下必ずご確認ください\u003eプロフィールの確認をお願い致します。今後は新品、未開封、未使用品でも商品の状態は「やや傷や汚れあり」を設定します。企業ではありません、一個人が出品している商品です。未使用でも人手に渡っている時点で完全美品ではありません。ご承知おきください。小さな傷、汚れも一切許せないという方はフリマアプリでの購入はお止めください。コンビニ、ATMでお支払いの方は必ずメッセージにてお支払い予定日をお知らせください。期日内にお支払いが無い場合はキャンセルさせていただきます。絵柄確認のみの為未使用です。大切に保管しておりましたがあくまでも素人による保管という事をご理解ください。缶バッジの性質上スレや錆等ある場合がございます。状態に拘りのある方は購入をお控えください。状態に関するクレームは受け付けません。バラ売り、お値下げ交渉はご遠慮ください。即購入、無言お取引可能です。ぎんたま空知英秋週刊少年ジャンプ中井和哉真選組THEキャラザッキャラ猫ver.カンバッジ缶バッチカンバッチ