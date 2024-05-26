ヤマハ マーチングバスドラム　マレット　T-70S 3本

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※こちらのタイミングで値下げしていますので交渉はご遠慮下さい。プロフィールを読んで頂き発送についてご理解頂ける方のご購入をお願い致します。譲渡品のため、詳細はわかりかねます。単品売り不可。ヤマハマーチングバスドラム マレット T-70S3本ハードタイプの小型バスドラムマレットですこちらは教材用の旧モデルかと思われます。(素人調べですので間違えている場合もあります。ご理解頂ける方のご購入をお願いします)#マーチング#吹奏楽全て未使用ですが年数が経過して長期保管していたのでホコリ細かなすり傷汚れ等あります。素人検品ですので見落とし等もご了承下さい。画像をよくご確認頂いてからご購入をお願いします