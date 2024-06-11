DFESTA ディフェスタ 沖縄 入場特典 トレカ BTS ジミン JIMIN

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D'FESTADFESTAディフェスタ沖縄OKINAWAARTPANELGarden展示会入場チケットトレカフォトカードBTSジミンJIMINJM使用済ですが、ホルダーと、ストラップ（赤）もお付けします。ストラップは全色ありますので、他の色をご希望の場合は、ご購入後の取引メッセージでお知らせください。大きく目立つ傷はないかと思いますが、DFESTA沖縄トレカに全般的に見られる細かなスレ傷等はありますので、ご了承いただける方にて、ご検討をお願い致します。お値下げ×防水対策の上、厚紙に挟んでお送りいたします。