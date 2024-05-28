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- フリードリヒの「雲海の上の旅人」の印刷を額装したものです。
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商品詳細
横約50cm縦約62cm絵画の種類...印刷形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...その他裏の張り紙が一部破れています。それ以外は目立つ傷等はございませんが、僅かな擦れ、傷、劣化等はご了承の上お買い求めください。
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