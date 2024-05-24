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K\u0026Mマイクスタンド 3本　ストレートタイプ1本　マイクスタンドケース
商品番号 N66769603321
商品名

K\u0026Mマイクスタンド 3本　ストレートタイプ1本　マイクスタンドケース
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イベント準備の為、購入しましたが、一度も使用しませんでした。マイクスタンド用ケースに入れて保管しておりました。✅K\u0026Mブーム型マイクスタンド3本✅K\u0026Mストレートマイクスタンド　1本　変色あり✅マイクスタンドケース(4本収容タイプ仕切りあり)らくらくメルカリ便で発送予定
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