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- K\u0026Mマイクスタンド 3本 ストレートタイプ1本 マイクスタンドケース
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商品詳細
イベント準備の為、購入しましたが、一度も使用しませんでした。マイクスタンド用ケースに入れて保管しておりました。✅K\u0026Mブーム型マイクスタンド3本✅K\u0026Mストレートマイクスタンド 1本 変色あり✅マイクスタンドケース(4本収容タイプ仕切りあり)らくらくメルカリ便で発送予定
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