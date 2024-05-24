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商品詳細
IDOLiSH7アイドリッシュセブンアイナナ缶バッジ缶バRe:vale缶バッジRe-raise百30点暗所で保管していましたが、缶バッジカバーをつけて飾ったことがある物もあり、点数も多いため個別の状態確認は難しいです。神経質な方はご遠慮ください。希望等ある場合は購入前にコメントをお願いいたします。即購入可能です。一時的にお値下げしています。
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