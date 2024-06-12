矢沢永吉 Gジャン サイズS ダイヤモンドムーン正規購入品 貴重ワッペンつき

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矢沢永吉GジャンサイズS身幅45㎝気丈68㎝素人採寸誤差あります旧サイズなので男性の方はMサイズまで対応可能です。レディースの方はゆったり着れるサイズです。新品でダイヤモンドムーンにて購入しクローゼット暗室保管していました。デニムはもちろん鮮やかなインディゴブルー色落ちしてなくてそのままの状態なので自分で加工するのにピッタリだとおもいます。後ろに白ペイントで筆ロゴYAZAWAと描くと完全オリジナルツアーでも目立ちますね。普段はさりげなく着れます＃2023「WelcometoRock'n'Roll」#矢沢永吉#YAZAWA#永ちゃん#YAZAWACLUB#ヤザワクラブ#矢沢永吉#オフィシャルファンクラブ限定品#ツアーグッズ#ライブグッズ#タオル#ライブタオル#コンサートグッズ#永ちゃん#矢沢#ヤザワ#E.YAZAWA#EYAZAWA#オフィシャルグッズ#ファンクラブ#ファンクラブグッズ#限定#レア#希少#矢沢永吉グッズ#矢沢永吉コレクション#矢沢永吉ツアー#写真集人気ソロアーティスト...矢沢永吉グッズ種類...その他