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掛軸　川島正行　『赤富士』　共箱　健康長寿　無病息災　家内安全　縁起物
商品番号 D62631346556
商品名

掛軸　川島正行　『赤富士』　共箱　健康長寿　無病息災　家内安全　縁起物
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景絹本　共箱　軸先：木本紙　状態良好表具　天に巻じわ有全体巾：66cm　全体の長さ：145cm本紙巾：51cm　本紙の長さ：46cm佐川急便にて発送予定
http://narcologia.ru/goods/manufacture233541.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial712216.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper64809.html

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