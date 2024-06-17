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- 号外1993 再生 YMO テクノドン 3枚フライヤーセット！
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商品詳細
イエローマジックオーケストラ細野晴臣 高橋幸宏 坂本龍一（写真1.2）号外１９９３・再生・YMO チラシ 写真２枚目、真ん中半分と横に半分に折った跡が薄っすらとあります。（写真3.4）NEW ALBUM TECHNODON チラシ(写真７)若干汚れがあります。（写真5.6）YMO BOOK TECHNODON チラシ長期保管に伴う、スレ、折れ、傷みがあります。美品、完品を希望される方にはオススメ致しません。写真すべてです、よく確認して購入してください。誰々専用できません。値引き交渉できません。厚紙に挟んで郵送します。よろしくお願いいたします。#YMO#フライヤー#テクノ#イエローマジックオーケストラ#シンセサイザー#坂本龍一#高橋幸宏#細野晴臣#YMOフライヤー#YMOチラシ#ymo
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