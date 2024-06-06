CDJ-2000NXS2 2016年製 箱無しCDJ 2000 nexus2

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一台のみの出品でございます。ファーストオーナー。島村楽器にて新品購入。持ち出し無し、自宅のみで使用しておりました。左下ジョグの装飾にスレが見られます。お写真にてご確認下さい。(使用には何ら問題ございません。)その他使用感ややございますので特価にて。神経質な方はご購入をお控え下さいませ。Ver1.84付属品:純正赤白ケーブル、純正電源ケーブル(2ピン)、マニュアル※USB、SDカード等メディアは付属致しません。2016年製。動作快調です。各種動作問題ございません。まだまだ末長くお使いいただけます。※元箱ございませんが、しっかりと梱包し発送させて頂きます。他サイトにも出品中の為、入れ違いはご容赦下さいませ。PioneerCDJ-2000NXS2FLAC:FLAC対応有USBDAC有color:BLACKスーパーオーディオCD対応:スタンダードCDハイコンポタイプ:非ハイコンポポータブル・据置タイプ:据置タイプ圧縮音楽再生機能有無種類:MP3録/再タイプ:再生専用タイプ#オンキヨー_パイオニア#Pioneer種類···CDJプレーヤー