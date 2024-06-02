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アルセウスvstar ur フルプロテクトスリーブ付き
商品番号 I48134798650
商品名

アルセウスvstar ur フルプロテクトスリーブ付き
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ポケモンカード　vstarユニバース◉アルセウスvstarurフルプロテクトスリーブ付即購入大歓迎❕値下げ不可　❕発送では水濡れ折れ対策してメルカリ便コンパクトにての発送となります。新品未使用品ですがプレー用とさせて頂きます。極端に神経質な方の購入は！お控えください♪宜しくお願いいたします。リザードンexsarポピーSARオモダカSARリザードンexURポピーSRリザードンexSRピジョットexSARコオリッポexSARブロロロームexSARオモダカSRオルティガSRボウルタウンUR基本炎エネルギーURコオリッポexSRピジョットexSRビークインexSRライムSRキュウコンsrエリカの招待SARエリカの招待SRミュウexSARリザードンexSARフシギバナexSARサンダーexSARカメックスexSARナナミの手助けSRラウドボーンexURウェーニバルexURボスの指令ゲーチスSRマスカーニャexSRハヤトSRニャオハARジムセットナンジャモセットマリィsrカトレアsrメイsrカイsrサナsrユウリsrクレイバーストboxポケモンカード151ギラティナvstarur
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