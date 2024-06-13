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- 【豊原国周】成びしゃ駒 中村芝翫【歌川芳艶】錦絵 大判版画2枚一緒でお願いします
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商品詳細
豊原国周『成びしゃ駒 中村芝翫大判錦絵 元治1年（1864年）サイズ絵縦：40cm幅：27.5cm（約）歌川芳艶（ボストン）錦絵美術館サイズ絵縦：40cm幅：27.5cm（約）汚れ シミ シワなどほとんど有りません宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/waveform978717.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney414949.html
http://narcologia.ru/goods/providence700894.html
【豊原国周】成びしゃ駒 中村芝翫【歌川芳艶】錦絵 大判版画2枚一緒でお願いします
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