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【豊原国周】成びしゃ駒　中村芝翫【歌川芳艶】錦絵　大判版画2枚一緒でお願いします
商品番号 B42134226936
商品名

【豊原国周】成びしゃ駒　中村芝翫【歌川芳艶】錦絵　大判版画2枚一緒でお願いします
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

豊原国周『成びしゃ駒　中村芝翫大判錦絵　元治1年（1864年）サイズ絵縦：40cm幅：27.5cm（約）歌川芳艶（ボストン）錦絵美術館サイズ絵縦：40cm幅：27.5cm（約）汚れ　シミ　シワなどほとんど有りません宜しくお願いします。
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