ユーフォニアム❗️　YAMAHA YEP-321S

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メーカー：YAMAHA型番： YEP-321S調子：Bb【商品状態】ピストン状態いいです。全てスムーズに動き、中も綺麗です。管も全て抜けます。4番ピストンの上のネジが途中かなり固く工具を使わないと回りません（初めと終わりは固くありません）凹み記事メッキ剥がれ汚れはありますが演奏練習には問題なしです。【吹奏感】音のムラもなく、非常に吹きやすい楽器です。今から楽器を始める初心者の方はもちろん、中級、上級者の方にもオススメです。【付属品】本体のみ段ボールプチプチでしっかり梱包して発送いたします。ケースなし種類···ユーフォニアムレベル···初心者※中古で購入し、数回演奏した程度です。楽器内部は洗浄して発送いたします。中古楽器であることをご理解の上、ご購入ください。#ユーフォニアム #ユーフォニウム #ユーフォ #響けユーフォニアム #Euphonium#Euph#YAMAHA