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ディズニーリュックオラフセット
商品番号 K37045635605
商品名

ディズニーリュックオラフセット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リュックパスケースポーチになりますポーチは汚れが多いですが汚れはピンクの面だけでリバーシブルなので，水色使えば問題はないと思います。リュックはたくさん入って可愛のでぜひ小さいお子様にでも、オラフが大好きな方にもおすすめです♡パスケースもパスだけではなく、ポーチにもなるので小物を入れるのに最適です即購入可
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