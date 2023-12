TASCAMModel122年前に購入しました。傷等はほぼありません。非喫煙です。32GのSDHCカードをお付けして、この値段での販売です。箱がないので、専用バッグに入れて、梱包して送りたいと思っています。発送は平日に購入された場合は、私の仕事の関係で、その週の土日に発送となります。申し訳ございません。色付けのない、透明感のある音を録ってくれるミキサーだと思いました。DAWとの連携もできます。#TASCAM#Model12#ミキサー#DAW#daw#DTM#dtm#バンド録音



