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ウルトラマン怪獣フィギュア②
商品番号 K42833902077
商品名

ウルトラマン怪獣フィギュア②
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

バンダイガシャポンウルトラ大怪獣バトルスペシャルセット⚫︎ゼットン⚫︎ウルトラマン⚫︎ウルトラセブン⚫︎エレキング⚫︎メフィラス星人⚫︎キングジョー⚫︎バルタン星人⚫︎ゴモラ開封組み立て後は未展示保管しています。ミニブック無し展示用ベースは付きません。バラ売り、値下げ不可でお願いします。
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