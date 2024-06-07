ウルトラマン怪獣フィギュア②

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商品詳細
バンダイガシャポンウルトラ大怪獣バトルスペシャルセット⚫︎ゼットン⚫︎ウルトラマン⚫︎ウルトラセブン⚫︎エレキング⚫︎メフィラス星人⚫︎キングジョー⚫︎バルタン星人⚫︎ゴモラ開封組み立て後は未展示保管しています。ミニブック無し展示用ベースは付きません。バラ売り、値下げ不可でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome195243.html
http://narcologia.ru/goods/message482227.html
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