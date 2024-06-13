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- 森田恒友 「風景画」額装 ● 日本画 短冊 落款 押印 モダンなマチエールです●
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商品詳細
森田恒友「風景」●画面サイズ３６ｘ７ｃｍ。額サイズ６９ｘ３０．５ｃｍ。絹本に彩色画作品。画面左下に落款と押印あり。●作品には、経年やけや粒しみがあり、作品中央に小やぶれがあります。額装は、経年なりの傷や角すれがあります。
http://narcologia.ru/goods/response663642.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring763796.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation723624.html
森田恒友「松園」額装 ○ 日本画作品 落款 押印 モダンなマチエールの ...
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森田恒友短冊額 / 森田恒友 [27520] | 書肆田高 powered by BASE
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森田恒友展 自然と共に生きて行かう - 芸術広場
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森田恒友展 自然と共に生きて行かう」 埼玉県立近代美術館 - はろるど
森田恒友展 自然と共に生きて行かう | アートテラー・とに～の【ここ ...
森田恒友短冊額 / 森田恒友 [27520] | 書肆田高
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