VANDOREN V5 A28 アルトサックス マウスピース

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商品詳細
バンドーレンV5A28アルトサックス用のマウスピースです。マウスピースパッチを使い、半年ほどの使用です。週に2回から3回、1時間ぐらい使いました。ドルチェ楽器大阪店で五つの中から一番温かい音が出るものを選びました。マウスピースパッチを使っていましたが、最後の写真のように歯の当たる部分に小さな傷があります。商品はそのまま購入していただいても構いませんし、お値引きも出来る限り検討します。お値引きの際はご希望金額をご提示いただけると助かります。二つ以上の商品のセット販売で購入の場合もお値引きできるかと思います。アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスバンドレン
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