S.I.C. VOL.22 仮面ライダークウガ マイティフォーム

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商品詳細
未開封ですが、だいぶ前の物なので箱や箱の中に汚れはあります。気にならない方のみよろしくお願い致します。S.I.C.Vol.22仮面ライダークウガ(マイティフォーム)ブランド：S.I.C.#仮面ライダー#仮面ライダーグッズ#仮面ライダークウガ#バンダイ#フィギュア#キャラクターグッズ#おもちゃ
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