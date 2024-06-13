リーメント　ポーズスケルトン3体+アクセサリーパーツ3種

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リーメント ポーズスケルトン[ヒト01]3体アクセサリーキット畳セットドッキリセットトイレセットの3種全6点セット新品未開封飾る事なく保管してました。新品未開封品ですが個人保管の為ご理解頂ける方のご購入お願いします。即購入OK1/18サイズのガイコツフィギュア全15箇所の関節が可動する1/18サイズのガイコツフィギュアです。#リーメント#ポーズスケルトン#フィギュア#希少