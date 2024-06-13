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Zoom R8 MTR マルチトラックレコーダー
商品番号 C22135795851
商品名

Zoom R8 MTR マルチトラックレコーダー
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真に写っているものが全てです。・本体・USBケーブル・電源アダプター・箱・説明書等書類動作確認済。オーディオインターフェースとしても使用可能です。R8ZOOM定価：¥33000#ZOOM#R8種類...その他
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