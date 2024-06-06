エクスプラス　ウルトラQ ピーター

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商品詳細
エクスプラスのウルトラQピーターです。アゴ、首、腕、足、尻尾が可動します。特にアゴを開けるとトカゲのように巻いた舌が見えるのが良い感じです。尻尾を外して発送しますのでドライヤー等で温めてはめ込んでください。コメント無し購入歓迎します。値引き交渉はご遠慮ください。特徴···ソフビ
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