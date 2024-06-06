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海山指頭作「梅」　掛け軸
商品番号 M92700020106
商品名

海山指頭作「梅」　掛け軸
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海山指頭の作品です。表面には目立った傷はありませんが、裏にはシミがあります。保護箱に入っています。作品自体の価値はあいにく分からないので、画像からご判断ください。持ち主(故人)が残したメモによると、司馬遼太郎の「坂の上の雲」の登場人物、仙波太郎からの贈り物とのことです。#坂の上の雲　#仙波太郎　#海山指頭書の形式···掛け軸・掛軸
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