photogenic エレキギター　訳あり特価

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商品詳細
タイプ...ストラトキャスタータイプとても可愛いピンク色のストラトです。あまり弾かれていない感じです。（細かな傷はありますので、ご了解ください。）※画像にて状態ご確認下さい。一点、セレクタースイッチのセンターの接触不良があります。（音が出たり出なかったり）センターピックアップを多用する方にはオススメ致しません。リアとフロントは問題なく出ます。その他は問題ないと思います。フレットもほとんど減ってません。お掃除済み、ピカピカにしてあります。ケースはありませんので、段ボール梱包にてゆうぱっく着払い発送の予定です。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement869699.html
http://narcologia.ru/goods/Addict455318.html
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