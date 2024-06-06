photogenic エレキギター　訳あり特価

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タイプ...ストラトキャスタータイプとても可愛いピンク色のストラトです。あまり弾かれていない感じです。（細かな傷はありますので、ご了解ください。）※画像にて状態ご確認下さい。一点、セレクタースイッチのセンターの接触不良があります。（音が出たり出なかったり）センターピックアップを多用する方にはオススメ致しません。リアとフロントは問題なく出ます。その他は問題ないと思います。フレットもほとんど減ってません。お掃除済み、ピカピカにしてあります。ケースはありませんので、段ボール梱包にてゆうぱっく着払い発送の予定です。