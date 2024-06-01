SAO ガンゲイル・オンライン　キャラファイングラフ　複製版画

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商品詳細
ANIPLEX＋限定『アニメ放送開始記念選べるキャラファイングラフ』です。開封済みで部屋に飾っていました。日焼け等はありません。購入時の箱はあります。寸法：41cm×32.3cm#ソードアート・オンライン#ガンゲイル・オンライン#複製原画
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