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SAO ガンゲイル・オンライン　キャラファイングラフ　複製版画
商品番号 U44075926678
商品名

SAO ガンゲイル・オンライン　キャラファイングラフ　複製版画
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 7,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANIPLEX＋限定『アニメ放送開始記念選べるキャラファイングラフ』です。開封済みで部屋に飾っていました。日焼け等はありません。購入時の箱はあります。寸法：41cm×32.3cm#ソードアート・オンライン#ガンゲイル・オンライン#複製原画
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