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ホットトイズ　 アメイジング・スパイダーマン2 エレクトロ
商品番号 G87645015100
商品名

ホットトイズ　 アメイジング・スパイダーマン2 エレクトロ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 6,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムービー・マスターピースアメイジング・スパイダーマン2エレクトロライトアップ確認済みです。正常に点灯致しました。写真では分かりにくいですが、本体背面部の合皮部分に少し経年劣化がございます。欠品はありません。電池はございませんので購入者さまにてご用意ください。そのほか写真にて確認お願いします。発送後は一切の保証はございません、返品返金等も対応外となります。ホットトイズhottoyssideshowmarvelサイドショウRAHリアルアクションヒーローメディコムトイthreezeroスリーゼロSHフィギュアーツSHfiguartsフィギュアアーツshbandaiバンダイネカnecamafexマフェックスハスブロマーベルセレクトマーベルレジェンドアメコミスターウォーズアベンジャーズバットマンスパイダーマンインフィニティ・ウォー1/6エイジオブウルトロンムービーマスターピースアイアンマン　キャプテンアメリカアメイジング性別男フィギュア種類フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/6
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