CHR PSA10 まとめ売り

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商品詳細
画像の４枚セットになります。PSA10でも軽微な傷がある場合がありますので画像にて確認お願いします。ワンオーナー品ですので間違いなく本物です。種別...複数カード種別/詳細...シングルまとめ売りレアリティ...CHR鑑定状況...PSA10#サーナイト#ヘルガー#ロズレイド#ドータクン
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http://narcologia.ru/goods/waveform602417.html
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