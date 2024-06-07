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Ｌ４５　水指　『中村与平造』『落雁絵』『御本手』『細水指』　紙箱　茶道具
商品番号 N82405103587
商品名

Ｌ４５　水指　『中村与平造』『落雁絵』『御本手』『細水指』　紙箱　茶道具
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　19cm横幅　約　13cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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