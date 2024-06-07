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- Ｌ４５ 水指 『中村与平造』『落雁絵』『御本手』『細水指』 紙箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 19cm横幅 約 13cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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