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サントリーローヤル12年 スリムボトル　銀ラベル　660ml　40%
商品番号 V73227588350
商品名

サントリーローヤル12年 スリムボトル　銀ラベル　660ml　40%
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サントリーウイスキー　ローヤル12年スリムボトル　銀ラベル　　原材料　モルト、グレーン　　内容量　660ml　　アルコール分　40%サントリーローヤル12年スリムボトルの銀ラベルになります。購入後、自宅冷暗所で保管しているウイスキーです。ご理解，ご了承して頂き、ご購入をお願い致します。Ｎ/Ｃ，Ｎ/Ｒでお願い致します。外箱がありませんので、プチプチで包んで、リサイクルダンボールに入れて発送致します。他のサイトにも出品していますので、急に削除する場合がありますことをご承知おき下さい。＃ジャパニーズウイスキー＃サントリーウイスキー＃サントリーウイスキーローヤル＃サントリーウイスキーオールド＃サントリーウイスキーリザーブ＃サントリーウイスキー角＃サントリーウイスキーホワイト＃ニッカウヰスキー＃ニッカウヰスキーブラックニッカ＃ニッカウヰスキーハイニッカ＃マルスウイスキー＃マルスウイスキーモルテージ＃キリンディスティラリー＃キリンディスティラリー富士＃キリンディスティラリー富士山麓＃キリンウイスキー
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