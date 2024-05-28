サントリーローヤル12年 スリムボトル　銀ラベル　660ml　40%

サントリーウイスキー ローヤル12年スリムボトル 銀ラベル 原材料 モルト、グレーン 内容量 660ml アルコール分 40%サントリーローヤル12年スリムボトルの銀ラベルになります。購入後、自宅冷暗所で保管しているウイスキーです。ご理解，ご了承して頂き、ご購入をお願い致します。Ｎ/Ｃ，Ｎ/Ｒでお願い致します。外箱がありませんので、プチプチで包んで、リサイクルダンボールに入れて発送致します。他のサイトにも出品していますので、急に削除する場合がありますことをご承知おき下さい。＃ジャパニーズウイスキー＃サントリーウイスキー＃サントリーウイスキーローヤル＃サントリーウイスキーオールド＃サントリーウイスキーリザーブ＃サントリーウイスキー角＃サントリーウイスキーホワイト＃ニッカウヰスキー＃ニッカウヰスキーブラックニッカ＃ニッカウヰスキーハイニッカ＃マルスウイスキー＃マルスウイスキーモルテージ＃キリンディスティラリー＃キリンディスティラリー富士＃キリンディスティラリー富士山麓＃キリンウイスキー



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