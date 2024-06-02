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- 650『織部 蟹 ぐい呑』ロ /骨董品 古美術 古玩 アンティーク
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商品詳細
先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約5センチ 約7.4×7.1センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）高台に窯キズがあります。箱はありません。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入もOKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆九谷焼☆古伊万里☆薩摩焼☆美濃焼☆650
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