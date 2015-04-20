Ｔetrs Cool Ｔower テトラ　クールタワー ＣＲ−３ NEW　新品

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用品の種類...水槽用クーラー観賞魚の種類...淡水魚テトラの水槽用 クーラー ＣＲ−３N です 購入価格は１６８００円で７月に購入したのですが 新品未使用 未開封 使用しなかったので出品します小型水槽から中型水槽30〜60cmの水温を−4〜−7℃ 冷す商品です箱に擦れ傷などあります 素人管理などで御了承下さい商品については詳しくは画像にてご判断頂けると助かります他にも続々と出品予定なので 宜しくお願い致します（送料込みの為、北海道・沖縄・離島を除く地域とさせて頂きます。上記の地域でのご購入ご希望方は送料着払いにて発送させて頂きます。）