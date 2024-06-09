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PROPAC アルティメット　センシティブラム\u0026玄米　成犬用ドックフード　4kg
商品番号 J19091577587
商品名

PROPAC アルティメット　センシティブラム\u0026玄米　成犬用ドックフード　4kg
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PROPACアルティメット　センシティブラム\u0026玄米　成犬用のドックフード800g×5袋セット(4kg)です。愛犬は好き嫌いの多い子ですが飽きずに毎日食べてくれています。定期購入で食べきれず余ってしまっているため出品しました。800gのパックなので新鮮な状態が楽しめます。賞味期限24.10.9×3袋、25.1.3×2袋(画像ご確認ください。)#ドックフード#プロパック#PROPACフードの種類···総合栄養食フードの特徴···ドライタイプ総重量···4〜4.9kgペットの種類···犬
http://narcologia.ru/goods/composite28954.html
http://narcologia.ru/goods/capitation4408.html
http://narcologia.ru/goods/ordering402379.html
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