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メゾンキツネTシャツ　白　M 新品未使用　ホワイト
商品番号 X10867447025
商品名

メゾンキツネTシャツ　白　M 新品未使用　ホワイト
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,468 円
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商品詳細

ご覧いただき有難うございます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆新品未使用☆即日発送☆即購入OK無言購入OK☆送料無料！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メゾンキツネTシャツM　白　ホワイト着丈　73cm身幅　59cm袖　　26cm※平置きのサイズとなります為、多少の誤差がある場合や表記サイズと異なる場合がございます。※こちらの商品は並行輸入品になります。海外　製品の為、日本製に比べ縫製が甘い部分や多少のサイズの誤差がある可能性があります。店頭商品同等のクオリティーをお求めの方は、店頭で実物をご覧になり店頭でのご購入お願いします。カラー...ホワイト袖丈...半袖
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