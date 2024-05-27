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ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L ホワイト　ビーズポニー
商品番号 C96472188121
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L ホワイト　ビーズポニー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Lサイズです。お色は白で、ビッグポニーはビーズのオレンジで刺繍されています。ゴルフや乗馬などのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に傷や汚れ等ありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅35身幅40着丈59
http://narcologia.ru/goods/injure486767.html
http://narcologia.ru/goods/passionate172613.html
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