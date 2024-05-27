ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L ホワイト　ビーズポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Lサイズです。お色は白で、ビッグポニーはビーズのオレンジで刺繍されています。ゴルフや乗馬などのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に傷や汚れ等ありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅35身幅40着丈59
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