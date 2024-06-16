レア‼️アディダス オリジナルス タンクトップ ヒョウ ひょう アニマル 黒

大人気シリーズ❗️完売商品をぜひこの機会に❗️サイズS(Lもございます)平置きサイズ着丈約37cm、肩幅約30cm、身幅約41cm新品未使用タグ付き商品の概要:adidasOriginals(アディダス オリジナルス)とのコラボレーションコレクション「adidasOriginalsbyTheFarmCompany」。ジャングルにインスピレーションを受けたジャガープリントの総柄をあしらった「ONCADACROPTANK」は、鮮やかなトロピカル柄を得意とするブラジル発のデザイン事務所“TheFARMCompany”とのコラボレーションによるもの。クロップ丈を備えたレディースタンクトップ。Quality：ポリエステル100%Composition：シングルジャージーCountry：Chinaナイキ、プーマ、ニューバランス、チャンピオン、ルコック、ノースフェイスなどスポーツブランド好きな方いかがでしょうか。また、普段使い、通勤・通学、旅行、アウトドア、レジャー、ジム、ランニング、サッカー、フットサル等のおしゃれアイテムとしてオススメです。



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