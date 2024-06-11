Courreges コントラストタンクトップ ノースリーブ サマーニットトップス

【COURREGES/クレージュ】即購入OKです。新品未使用タグ付き試着なしリブ編みキャミソールトップスサイズM着丈56cm身幅33cm※平置き素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい。【商品詳細】＊コットン＊ロゴディテール＊コントラストトリム＊ショートスリーブ＊ラウンドネック即購入OKです。※海外輸入品となりますので国内正規品と比べ若干の縫製の処理等に甘い部分がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮ください。輸入品にご理解頂ける方のみご購入下さい。#BLACKPINK#Jennie



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