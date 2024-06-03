茶道具 薄器 平棗 朱塗 七宝蒔絵 木製 二度塗 新品未使用

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商品詳細
平棗朱塗七宝蒔絵木製二度塗紙箱口径7.8cm高さ5.9cm新品未使用になります#茶道具#薄器#平棗#七宝#蒔絵
http://narcologia.ru/goods/reflector497064.html
http://narcologia.ru/goods/moisture42069.html
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