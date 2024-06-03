N°21 ノースリーブトップス

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商品詳細
ヌメロヴェントゥーノのトップスです。元値10万円ほどのドレスのスカート部分をカットしてもらいトップスに仕立ててあります。2.3度着用しましたがクリーニング済みです。後ろにリボン、ファスナーがついてます。
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