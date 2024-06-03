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Y2K USA製 2b bebe メタリック英字プリント タイトリブタンク
商品番号 Q87286693224
商品名

Y2K USA製 2b bebe メタリック英字プリント タイトリブタンク
ブランド名 ベベ
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2KマクブリングUSA製古着2bbebeべべメタリック英字ハートプリントボディフィットタイトリブタンクトップです。色✔️黒サイズ✔M実寸サイズ✔総丈50ｃｍ身幅30ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M9946（ネ）
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