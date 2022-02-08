ELLA シャーリング加工デザインブラウス チュニック 立体的 3D ホワイト

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ELLAシャーリング加工のデザインブラウスです。日本製サイズ11実寸で測ると肩幅38cm袖丈56cm身幅50cmウエスト43×2=8cm総丈58cmぐらい色はホワイト、白長袖シンプルなのに印象的で、思わず目を惹くニュアンスがただよう１着です。目立った傷や汚れは見当たりません。しかしながら一度人の手に渡った中古品とご理解の上、神経質な方、見落とし等が許せない方は、大変申し訳ないのですがトラブル防止のためご購入をお控えください…。24時間以内の発送が可能です◎匿名配送発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛いフォーマル上品可愛い綺麗大人かわいいkawaiiデザイン良色···ホワイト袖丈···長袖