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(美品) KITAMURA キタムラ　ハンドバック　ホワイト
商品番号 B86564777957
商品名

(美品) KITAMURA キタムラ　ハンドバック　ホワイト
ブランド名 キタムラ
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キタムラのハンドバック白の布地にレザーのハンドル、ベルト中は、綺麗なオレンジほぼ未使用品になります縦　約24横　約28マチ　約10
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