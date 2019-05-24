ボッテガ トートバッグ

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素材···レザー(本革)カラー···ブラック他のバッグを使う頻度が高く、こちらのバッグを使用しなくなりましたので出品致します。当サイトにて購入致しました。保証書、箱などはありませんでした。バッグ１つとなります。使用感はありますが、まだまだキレイだと思います。NCNRでお願い致します。縦約32横約48幅約20素人の計測となりますので、若干の誤差をご了承お願い致します。