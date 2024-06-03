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新品 本革　コンビバッグ　日本製　レッセフェール
商品番号 R21636819263
商品名

新品 本革　コンビバッグ　日本製　レッセフェール
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 5,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鮮やかなレッドと落ち着いたグレーをコンビにした素敵なバッグです。日本製のソフトレザーで作られており高級感があります。その日の衣装や気分によってカラーを変えたりするのも楽しいと思います。A4サイズのファイルがすっぽり入るサイズです。(最後の写真)サイズ　33.5×31cm17600円新品でも自宅保管品であること、中古品であることをご理解頂ける方、またお支払い期間内にお支払い頂ける方のみご購入お願い致します。他にも色々かと出品しておりますのでぜひショップもご覧ください。
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