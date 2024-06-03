

良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



良品✨アタオ チヴィ 2way バッグ ロゴプレート ゴールド金具 レザー ...



未使用に近い アタオ ショルダーバッグ エルヴィ 2way ロゴ金具 斜め掛け-



一部予約！】 【美品】ATAO レザー モカグレー チヴィ 3way 3way ATAO ...



良品！✨】ATAO アタオ ハンドバッグ ショルダー 2way ボルドー-



感謝価格 未使用品 チヴィ 【未使用】ATAO 2極タイプ チヴィ 2way ...



未使用に近い アタオ ショルダーバッグ エルヴィ 2way ロゴ金具 斜め掛け-



極美品 アタオ チヴィ ショルダーバッグ A4可 3way 紺 代引き手数料 ...

#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明アタオ ATAOチヴィ 2wayハンドバッグ ショルダーバッグ斜め掛け クロスボディ レザー 本革ロゴプレート ゴールド金具 ストライプショルダー○サイズタテ16cmヨコ32cmマチ8cmハンドル25cmショルダー106cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態プレート、ショルダー紐に多少の使用感はございますが、まだまだ長くご愛用頂ける素敵なお品となっております^^※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○仕様メイン収納スペース×○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーモカグレー○素材レザー(本革)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号-0908-25t8