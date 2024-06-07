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商品詳細
新品、未使用です。使用することなく長期間の自宅保管品していましたのでご理解のある方、NCNRでよろしくお願いいたします。多少のシワはあります。カシミヤ100%ライトベージュ 上品なお色です。幅ー30cm長さー160cm(フリンジ含む)箱からお出ししての発送を予定にしています。お値段変更となりますが箱付き希望の方はメッセージ下さい。なお箱は少し凹みがありますがご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/reboot12636.html
http://narcologia.ru/goods/marshal831680.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce778355.html
カシミヤ100% ミッシェルクランマフラー
カシミヤマフラー(ストール・マフラー・スヌード) | MK MICHEL KLEIN ...
MK MICHEL KLEIN - MKミッシェルクラウン/カシミヤ100％ マフラー ...
カシミヤマフラー
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カシミヤ100% ミッシェルクランマフラー
カシミヤマフラー[品番：ITKW0014951]｜MK MICHEL KLEIN homme ...
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MK MICHEL KLEIN - MKミッシェルクラウン/カシミヤ100％ マフラー ...
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MICHEL KLEIN カシミヤ 100% オレンジ系 大判マフラー w6(女性用 ...
MK MICHEL KLEIN - MKミッシェルクラウン/カシミヤ100％ マフラー ...
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カシミヤマフラー[品番：ITKW0014951]｜MK MICHEL KLEIN homme ...
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