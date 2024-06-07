カシミヤ100% ミッシェルクランマフラー

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新品、未使用です。使用することなく長期間の自宅保管品していましたのでご理解のある方、NCNRでよろしくお願いいたします。多少のシワはあります。カシミヤ100%ライトベージュ 上品なお色です。幅ー30cm長さー160cm(フリンジ含む)箱からお出ししての発送を予定にしています。お値段変更となりますが箱付き希望の方はメッセージ下さい。なお箱は少し凹みがありますがご了承下さい。