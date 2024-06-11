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GYDA NEW BALANCE BIG Tシャツ size S KBT8
商品番号 Q35499292865
商品名

GYDA NEW BALANCE BIG Tシャツ size S KBT8
ブランド名 ジェイダ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GYDANEWBALANCEのBIGTシャツです。サイズはＳです。色はピンクです。NEWモデルです。状態は新品です。バスト　120cm着丈　　64cm袖丈　　21cm肩幅　　54cm
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