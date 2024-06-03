新品、未使用！スタニングルアー☆ノースリトップス

ご覧いただきありがとうございます☆スタニングルアーの新品商品です。すごく柔らかな素材で着心地が軽く涼しく着れます。秋冬はインナーと合わせて着ても可愛いかと。こなれ感のあるおしゃれスタイルに☆色はお写真より少し落ち着いたブラッドオレンジのようなカラーです。デニムにも、スカートにも合いますよ。【平置き寸法】着丈61cm身幅53cm柄・デザイン···無地カラー···レッドカップ···カップなし季節感···春、夏#カッコいい#スタイリッシュ#鮮やか



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