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新品、未使用！スタニングルアー☆ノースリトップス
商品番号 Y48652270767
商品名

新品、未使用！スタニングルアー☆ノースリトップス
ブランド名 スタニングルアー
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆スタニングルアーの新品商品です。すごく柔らかな素材で着心地が軽く涼しく着れます。秋冬はインナーと合わせて着ても可愛いかと。こなれ感のあるおしゃれスタイルに☆色はお写真より少し落ち着いたブラッドオレンジのようなカラーです。デニムにも、スカートにも合いますよ。【平置き寸法】着丈61cm身幅53cm柄・デザイン···無地カラー···レッドカップ···カップなし季節感···春、夏#カッコいい#スタイリッシュ#鮮やか
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http://narcologia.ru/goods/interconnect614070.html
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