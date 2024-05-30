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早い者勝ち！FRED PERRY ポロシャツ レディースM/1730PP
商品番号 E70057432978
商品名

早い者勝ち！FRED PERRY ポロシャツ レディースM/1730PP
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 6,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます♪【ブランド】　FREDPERRYフレッドペリー【サイズ】　M下記寸法を参考にしてください。肩幅39.5㎝着丈　62㎝身幅　46.5㎝袖丈　34㎝※素人採寸考慮【カラー】ブラック　ホワイト　黒白【ポイント】細かいボーダーや少し長めの袖がシンプルながらもおしゃれなポロシャツです。後ろの首元から少し下の部分に小さな穴がありますが、着用に問題ございません。これからの季節、活躍の機会が広がるアイテムです！ぜひご購入ください！⚠︎注意事項・即購入OKです！・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください・コンパクトに畳んで発送いたします。・ペット、喫煙者はおりません。・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。ポロシャツ半袖カットソー半袖トップス丈長めボーダー柄しましま
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